Fout politie: vuurwerkslachtoffer Meppel niet overleden

MEPPEL - Het vuurwerkslachtoffer uit Meppel is niet overleden. De politie heeft foute informatie verstrekt aan RTV Drenthe.

De leidinggevende van de politie gaat excuses maken aan de familie van de man.Volgens een familielid van de man ligt het slachtoffer zwaargewond en in kritieke toestand in het UMCG in Groningen.De 54-jarige man raakte Oudejaarsnacht gewond toen vuurwerk in de buurt van zijn gezicht ontplofte. Ook liep hij een hersenbeschadiging en een schedelbasisfractuur op.