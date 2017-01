Weinig schade tijdens Oud en Nieuw in gemeente Tynaarlo

Jaarwisseling in de gemeente Tynaarlo rustig verlopen (foto: Arie Meijer / RTV Drenthe)

TYNAARLO - De jaarwisseling in de gemeente Tynaarlo is volgens burgemeester Marcel Thijsen rustig verlopen.

Er is weinig vernield. Dat blijkt uit de inventarisatie die de gemeente jaarlijks uitvoert. Voorlopig is er voor tweeduizend euro aan schade genoteerd.



Minder schade

De voorgaande jaren was de schade in de gemeente Tynaarlo forser. Vorig jaar was dat 6.650 euro. In 2015 bedroeg de schade 7.392 euro. Tijdens Oud en Nieuw 2013/2014 werd er voor ruim 35.000 euro schade aangericht.



“De voorzorgsmaatregelen die we de laatste jaren nemen, werpen gelukkig hun vruchten af. Maar toch vind ik iedere schade tijdens de jaarwisseling een onnodige schade", vertelt Tijsen.



Schade

In de hele gemeente zijn er ongeveer zes verkeers-en straatnaamborden vernield. Ook zijn er één prullenbak, een schrikhek en vier paaltjes gesneuveld. Verder missen er sinds de jaarwisseling een aantal planken aan de fietsenstalling bij het oorlogsmonument in Vries. Ten slotte is er schade aan een speeltoestel bij de bibliotheek in Eelde.



Voorzorgsmaatregelen

Net als voorgaande jaren werd de school aan de Fledders in Vries, waar in het verleden altijd veel vernielingen plaatsvonden, met camera’s bewaakt die direct in verbinding stonden met een meldkamer. Daarnaast heeft de gemeente twee extra toezichthouders ingezet, naast de eigen twee Buitengewone Opsporingsambtenaren. Eerder heeft de gemeente prullenbakken, kleding- en papiercontainers op diverse plekken uit voorzorg verwijderd.