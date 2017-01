Man gewond door botsing met boom in Coevorden

De auto is zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - Een man is vanavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom aanreed op Het Achterloo tussen Coevorden en Dalen.

Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Over de ernst van de verwondingen is verder niets bekend. Hoe de man van de weg is geraakt en tegen de boom is gereden is ook niet bekend.



De auto van de man is total loss.