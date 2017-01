Man gewond in Zuidwolde na botsing

De auto is door een berger afgesleept (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Een automobilist is vanavond op de Spiekampenweg in Zuidwolde tegen een boom gereden en daarbij gewond geraakt.

De bestuurder is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.



De brandweer heeft alleen de weg opgeruimd en schoongemaakt. Het slachtoffer was al uit de auto toen de brandweerlieden arriveerden. De auto is met zware schade afgesleept.



Hoe het ongeval is gebeurd is niet bekend.