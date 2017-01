Raspaard De Wolden voor Belevingsbos

ZUIDWOLDE - 't Raspaard van het Jaar 2017 in De Wolden gaat naar Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld voor het project speel-, doe- en wandelbos.

Burgemeester Roger de Groot reikte de prijs vanavond uit tijdens de Nieuwsjaarsontmoeting.Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het Belevingsbos in Kerkenveld te realiseren. Het nieuwe bos is bestemd voor iedereen; om te spelen, om te wandelen en om te leren over de natuur. Ook scholen kunnen van dit bos gebruik maken voor natuurprojecten. Komend voorjaar wordt het bos geopend.‘t Raspaard gemeente De Wolden is een wisseltrofee voor een initiatief van en voor inwoners van De Wolden. Burgemeester De Groot lanceerde dit idee tijdens zijn nieuwjaarsrede in 2015: “Het is een eretitel voor een initiatief uit De Wolden, dat we graag in het zonnetje willen zetten. Ik werd geïnspireerd door de vele initiatieven die onze inwoners nemen om een bijdrage te leveren aan het prettige leefklimaat in onze gemeente.”Vorig jaar ging de prijs naar initiatiefgroep Glasvezel De Wolden