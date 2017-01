Hurry Up stuit op Slowaakse tegenstander in Europacup

Hurry Up versloeg het Turkse Goztepe SK (foto: twitter Hurry Up)

HANDBAL - De mannen van Hurry Up nemen het in de achtste finale van de EHF Challenge Cup op tegen het Slowaakse MSK Povaszka Bystrica.

Net als in de vorige ronde, speelt de ploeg uit Zwartemeer haar thuiswedstrijd in sporthal Angelslo in Emmen; de thuishaven van E&O.



Hurry up wist zich ten koste van het Turkse Göztepe SK te plaatsen voor de volgende ronde. De Slowaakse tegenstanders schakelden Partizan Belgrado uit.



18 en 26 februari

De heenwedstrijd wordt zaterdag 18 februari om zes uur in Slowakije gespeeld. De return in Emmen is op zondagmiddag 26 februari om 17.00 uur. De club houdt rekening met het carnavalsweekend in Zuidoost Drenthe wat dan gevierd wordt.

Door: Karin Mulder