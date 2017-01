Geheime documenten uit de oorlog vrijgegeven

Iedere eerste dinsdag van het jaar worden geheime documenten vrijgegeven (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - 250 Drentse dossiers zijn 75 jaar lang niet openbaar geweest voor publiek, maar daar kwam vandaag verandering in. Het Drents Archief publiceert iedere eerste dinsdag van het jaar de documenten die niet langer onder de archiefwet vallen.

Het is jaarlijks weer een verassing wat daar bij zit.



Overheidsdocumenten mogen maximaal 75 jaar lang achter gesloten deuren worden gehouden. Daarna moeten ze openbaar beschikbaar worden gesteld. Onder de documenten zitten bouwpapieren en bestemmingsplannen, maar ook veel oorlogsdossiers.



Joodse documenten

75 jaar geleden was het 1941. Nederland was bezet en allerlei instanties moesten documentatie aanleveren over de Joodse bevolking die hier woonde. Zo ook de Rijks HBS in Coevorden. "Ze moesten in 1941 in kaart brengen hoeveel Joodse leerlingen ze op school hadden en ook waar hun ouders woonden. De school heeft daar destijds aan meegewerkt, waardoor een lange lijst van tachtig namen is aangelegd", vertelt Egbert Brink van het Drents Archief.



In de documenten staat ook waar de Joodse kinderen uiteindelijk heen zijn gebracht. "In vijftig procent van de gevallen gingen ze rechtstreeks naar Westerbork."



Goede conservatie

De documenten zijn nog in uitstekende staat vertelt Brink. "Dat heeft te maken met de uitstekende condities in het Drents depot, maar vooral ook met de archiefwetgeving. Ze hebben de maximale openbaarheidsbeperking nu doorstaan." De documenten zijn volgens hem goed geconserveerd gebleven, omdat er niemand bij kon komen.



Dat sommige dossiers niet openbaar zijn en andere wel heeft volgens Brink te maken met privacy gevoelige informatie.



"Het grootste deel van onze collectie, dat is 7 kilometer papier, is gewoon openbaar", vertelt Brink.