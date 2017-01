'Drentse gemeenten willen nieuwe Tesla-fabriek'

ASSEN - De gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen willen een nieuwe fabriek van automaker Tesla binnenslepen.

Ze gaan daarvoor mogelijk samenwerken met een paar Duitse grensgemeenten, meldt De Stentor . Ook het Overijsselse Hardenberg heeft interesse in een Tesla-fabriek. Volgens de krant heeft burgemeester Peter Snijders van Hardenberg er met minister Kamp (Economische Zaken) over gesproken.Volgens Snijders wordt er een investeringsfonds van 12 miljoen euro gevormd. Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg dragen er vier miljoen euro aan bij. De fabriek zou honderden werklozen aan een baan moeten helpen.Verder wijst Snijders op de goede bereikbaarheid via de A37 en het Europapark op de grens van Coevorden en Duitsland, tegen Hardenberg aan. "Daar ligt een geweldige hoeveelheid hectares grond en het is goed bereikbaar via de A37, de Duitse A1 en per spoor Duitsland en ons land in", vertelt Snijders in De Stentor.Over hoe serieus de kansen voor Hardenberg en de Drenten zijn, laat burgemeester Snijders zich nog niet uit. "Tesla moet eerst kiezen voor een land in Europa. De minister zal zich sterk moeten maken voor ons land. Dan pas komt er een regio in beeld en zullen wij duidelijk maken dat wij veel hebben te bieden", zegt Snijders tegen de krant.Eerder schoof de provincie Groningen zichzelf al naar voren. Ook de Duitse regio Emsland ziet Tesla graag komen.