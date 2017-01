Combineraceteam gaat er weer tegenaan na brand

De brand in september vorig jaar (foto: Van Oost Media)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Combineraceteam Het Gele Geweld uit Annerveenschekanaal is begonnen met de heropbouw van hun racecombine nummer 5. Deze liep forse schade op toen de loods waarin hij stond afbrandde op 27 september vorig jaar.

Mart Hut, een van de mannen van het raceteam, hoopt dat ze met de races in het hemelvaartweekend weer van de partij kunnen zijn. "De motor en een deel van het frame zijn bespaard gebleven, net als een paar kleinere onderdelen."Om de races met Hemelvaart te halen, wordt er druk geklust. Met vier man, drie avonden in de week en in het weekend wordt er gesleuteld aan de combine.