Rechtszaak verslaafdenopvang Emmen dient volgende week

EMMEN - Inwoners van de Emmer wijk Delftlanden en de gemeente Emmen staan volgende week donderdag tegenover elkaar bij de bestuursrechter. Zo'n dertig wijkbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de opvang van verslaafde en verwarde mensen in een leegstaande boerderij aan de Nieuw-Amsterdamse straat, vlak bij de wijk.

De omwonenden zijn bang voor overlast van de toekomstige bewoners van de boerderij. Ondanks dat de gemeente heeft beloofd streng toezicht te houden op de opvang, zien de wijkbewoners de opvang op die plek niet zitten.De gemeente kwam met de opvanglocatie aan de Nieuw-Amsterdamsestraat op de proppen toen in de wijk Angelslo veelvuldig werd geklaagd over overlast van drugsgebruikers en verwarde mensen. Het idee was dat met de verhuizing naar de boerderij de wijk Angelslo van de overlast verlost zou zijn.Toen de plannen van de gemeente bekend werden, kwamen de inwoners van de wijk Delftlanden meteen in het geweer. De gemeente beloofde de omwonenden begin vorige maand dat ze voorlopig geen verslaafden in de boerderij op gaat vangen, maar eerst het oordeel van de rechter af wil wachten.De omwonenden willen dat de rechter een streep zet door de plannen van de gemeente met de boerderij.