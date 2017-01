DSZ '16 en ZFC Zuidlaren gaan mogelijk samen

VOETBAL - De Zuidlaarder voetbalverenigingen DSZ'16 en ZFC Zuidlaren gaan mogelijk vanaf 1 juli samen.

Beide verenigingen hielden eind vorig jaar een ledenvergadering en leden van beide clubs spraken zich positief uit over het idee, meldt RTV Noord Dat is opmerkelijk, gezien de gebeurtenissen van vorig seizoen. Volgens het toenmalige bestuur van ZFC Zuidlaren was er geen ruimte meer voor een prestatieteam op zaterdag. Deze keuze leverde veel onvrede op bij de zaterdagvoetballers, die vervolgens hun eigen club oprichtten; DSZ'16.De club heeft inmiddels twee seniorenteams en twee jeugdteams en meer dan honderd leden. Het eerste elftal komt uit in de vijfde klasse E en staat daarin derde.Toch zijn twee voetbalclubs in Zuidlaren verre van ideaal, meent DSZ'16-voorzitter Allard van Weringh. ZFC Zuidlaren heeft ondertussen een nieuw bestuur en de ervaringen met dat bestuur zijn volgens Van Weringh positief. De komende tijd gaan de besturen van beide clubs werken aan een fusie.