Eén tip over pinpasdiefstal in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht gisteravond één tip gekregen over de diefstal van de pinpas van een vrouw uit Hoogeveen.

De vrouw is slechtziend en verstandelijk beperkt en was op zaterdag 8 oktober even de deur uit voor een wandeling met twee begeleiders. Toen de drie terugkwamen waren de tablet en kluis van de vrouw gestolen.In Opsporing Verzocht werden camerabeelden getoond van een man die op dezelfde dag in Rotterdam pinde met de pinpas uit de kluis van de vrouw.