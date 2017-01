Ron Jans na dit seizoen weg bij PEC Zwolle

Ron Jans (foto: ANP/Kay in 't Veen)

VOETBAL - Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij PEC Zwolle. De inwoner van Tynaarlo heeft gisteravond tegen de clubleiding gezegd dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen.

Jans is bezig aan zijn vierde seizoen in Zwolle. Zijn grootste succes met de club was het winnen van de KNVB Beker in 2014, door in de finale met 5-1 van Ajax te winnen.



Europees voetbal

Het jaar daarna haalde PEC opnieuw de finale, maar toen werd er met 0-2 verloren van FC Groningen. Verder wist Jans met de club Europees voetbal te halen en behaalde hij de hoogste eindklassering in de clubgeschiedenis.



"We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken", laat Jans weten in een verklaring op de website van PEC Zwolle. "Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt."



Minder seizoen

Dit seizoen draait het minder bij PEC. De club staat halverwege het seizoen op de zestiende plaats in de eredivisie, met slechts twee punten voorsprong op hekkensluiter Roda JC. "De komende periode ben ik tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten", aldus Jans.