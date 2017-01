'Voormalige school Meppel moet monumentenstatus krijgen'

De vroegere HBS aan het Zuideinde in Meppel (foto: Google streetview)

MEPPEL - De vroegere Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool aan het Zuideinde 76 en de Prinses Marijkestraat in Meppel moeten een monumentenstatus krijgen. Dat vindt de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie.

De stichting heeft daarom een verzoek gericht aan de provincie Drenthe om te onderzoeken of de scholen bescherming kunnen krijgen als provinciaal monument.



Enkele jaren geleden is de gymzaal van dit scholencomplex wel aangewezen tot provinciaal monument, maar de meer beeldbepalende onderdelen van het complex genieten momenteel geen enkele vorm van bescherming. Dit moet volgens het Cuypersgenootschap veranderen.



Rijke architectuur

In september 1881 ging de Rijks Hoogere Burgerschool te Meppel open. De school is gebouwd in een voor die bouwtijd typische rijke architectuur. De voormalige Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat is eind jaren twintig achter de school gebouwd. Opvallend zijn de strakke lijnen van het gebouw. Na de oorlog is de Zuiderschool door middel van een gang verbonden aan het hoofdgebouw van de HBS. Het is daarom nu te beschouwen als één complex.



'Zinvolle toevoeging aan monumentenlijst'

Het complex van de vroegere HBS heeft voor de provincie Drenthe een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis, volgens het Cuypersgenootschap. "Vanwege zijn opvallende architectuur uit de negentiende- en twintigste eeuw en de nog goed afleesbare ontwikkeling van het complex is het geheel een zinvolle toevoeging aan de provinciale monumentenlijst. Tevens is het complex van grote waarde als beeldbepalend element binnen het rijksbeschermde stadsgezicht Meppel Oud-Zuid".



Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van dit scholencomplex. Vermoedelijk zijn er goede mogelijkheden voor hergebruik.