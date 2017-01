Nog steeds problemen met digitale parkeervergunningen Assen

ASSEN - Nog lang niet iedereen kan een digitale parkeervergunning aanvragen in Assen. Vooral forensen en bedrijven ondervinden problemen als ze een vergunning willen.

Als bedrijven in Assen proberen de parkeervergunning aan te vragen, lijkt het systeem ze niet te herkennen. "Daar zitten nog wat technische problemen", verklaart woordvoerder van de gemeente, Martin de Bruin. Hetzelfde geldt volgens hem voor mensen die niet in de stad wonen, maar wel in de parkeervergunningszones werken.De gemeente heeft morgen opnieuw een een overleg met de leverancier en hoopt deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.De gemeente wacht sowieso nog veertien dagen voordat ze bekeuringen uitdelen in vergunningsgebieden. "Dat doen we altijd als we nieuwe verkeersmaatregelen hebben," zegt De Bruin. "Dat deden we bijvoorbeeld bij het Veemarktterrein om mensen te laten wennen, maar ook bij het elektronisch handhaven op de Brink. In de eerste maand werden mensen alleen gewaarschuwd, nu wordt daar echt gehandhaafd."Ook krijgt de gemeente klachten dat het aanmelden van bezoek nog wat problematisch verloopt. De Bruin: "Het moet technisch allemaal wel werken. Mocht dit over twee weken nog steeds problemen geven, dan wachten we nog iets langer met bekeuren. Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen."Assen maakte in september bekend af te stappen van de papieren parkeervergunning. De gemeente voerde vanaf 1 januari een elektronische variant in, met een app en een website waarop inwoners het nummerbord van hun bezoek moeten aanmelden.De invoering van dit digitale parkeersysteem verloopt nog niet zonder problemen. Zo kreeg de gemeente kritiek van inwoners op de 400 uur die bezoekers per jaar mogen parkeren, omdat aan een papieren vergunning geen maximum aantal uren was gekoppeld. Dit is ondertussen aangepast: in plaats van 400 uur mag er 1200 uur per jaar met de vergunning worden geparkeerd.Ook werd het systeem aangepast voor digibeten. Zij kunnen alsnog een papieren vergunning aanvragen. Op 17 januari organiseert de gemeente opnieuw een inloopbijeenkomst in het stadhuis voor mensen met vragen over de digitale parkeervergunning.