Stelling: Ik wil vaker een schouderklopje

ASSEN - Krijgt u wel eens een schouderklopje van een collega of van uw baas? Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat een schouderklopje echt motiverend werkt.

Werknemers gaan harder werken van een schouderklopje, meldt het AD De Universiteit Maastricht liet zo'n driehonderd studenten een paar maanden lang tegen betaling bijklussen. Ze werden als flexkracht betaald, maar wisten niet dat ze eigenlijk proefkonijnen waren in het onderzoek naar wat erkenning doet met werknemers.De economen deelden schouderklopjes uit en hielden daarna bij hoe productief de groepen waren. Zo vergaarden ze hun data. Uit dat onderzoek bleek dat de motivatie toenam bij de mensen die schouderklopjes kregen.Krijgt u wel eens een schouderklopje voor het werk dat u verricht of als u iets goeds heeft gedaan voor een ander? Of mist u juist die erkenning?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over doorwerken na je 65ste. Is dat wel of niet vol te houden? Ruim 92 procent van de stemmers vindt van niet. Bijna 8 procent ziet het wel zitten na zijn 65ste door te werken. In totaal brachten 2674 mensen hun stem uit.