'Als het moet, schaats ik 'm achter de rollator'

HAVELTE - Het is vandaag twintig jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht verreden werd. In 1997 was oud-marathonschaatser en koning van het natuurijs erbij: Jan Roelof Kruithof uit Havelte.

Als toerrijder werd hij derde. De inmiddels 80-jarige Kruithof is nog steeds in training, want je weet nooit of de tocht der tochten nog komt. Inmiddels is hij twee kunstknieën rijker, maar dat houdt de 'krasse knar' niet tegen."Ik moet na het krijgen van mijn tweede kunstknie, vorig jaar, nog wel wat werken aan de coördinatie. En krachttraining hè, die spieren moet je bijhouden."De tocht in 1997 heeft Kruithof wel als zwaar ervaren. "Ik had het grote geluk dat ik behoorlijk goed in vorm was. Ik was toen 60 jaar. Ik heb onderweg veel wedstrijdrijders ingehaald, hier kan ik echt met groot genoegen op terugkijken."Kruithof is bloedserieus over het rijden van een volgende Elfstedentocht: "Maar dan moet de tocht nu wel snel komen, want anders moet ik achter de rollator!"Jan Roelof Kruithof is al twintig jaar in training voor de tocht der tochten. Zo is hij elke dag te vinden op het ijs in het Friese schaatsstadion Thialf en doet hij elke dag aan krachttraining.De NOS doet vandaag de hele dag verslag van de Elfstedentocht van twintig jaar terug. Bekijk hier de tocht.