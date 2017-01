Helikoptervluchten boven Drentsche Aa-gebied

De helikopter sleept een groot frame mee (foto: Provincie Drenthe) Het blok waarbinnen de vluchten worden uitgevoerd (foto: Provincie Drenthe)

ROLDE - De provincie laat begin februari een helikopter over het Nationaal Park Drentsche Aa vliegen om de opbouw van de bodem in kaart te brengen.

De methode die hiervoor gebruikt wordt door het Deense bedrijf SkyTEM. is uniek. De helikopter vliegt zo’n 70 meter boven de grond. Daaronder hangt een frame van ongeveer 15 bij 30 meter. Door middel van elektro-magnetische metingen wordt bepaald waar klei, zand en veenlagen voorkomen. Het apparaat kan daarbij tot wel 100 meter in de bodem kijken.



De helikopter vliegt in banen over het gebied met een tussenliggende afstand van 100-200 meter. Het Drentsche Aa-gebied omvat globaal het gebied van Zuidlaren tot Rolde, ten oosten van de A28 waarbij ook een stukje van het Hunzedal wordt meegenomen. Hiervoor zijn ongeveer acht dagen uitgetrokken.



Wie meer wil weten over de vliegrondjes, is door de provincie uitgenodigd om naar de informatieavond te komen op donderdag 19 januari in Café De Aanleg in Deurze.