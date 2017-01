Voedselbank kan nu meer mensen helpen

Meer donaties zorgen ervoor dat de voedselbank meer mensen kan helpen (foto: RTV Drenthe / Marloes Hulstijn)

ASSEN - Voedselbanken versoepelen de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Alleenstaanden die niet meer dan 200 euro per maand aan leefgeld hebben, mogen sinds 1 januari een beroep doen op de voedselbank. Voorheen lag dat bedrag nog op 180 euro.

"Er is lang over gesproken, vijf jaar lang zijn de normen niet aangepast, terwijl alles wel steeds duurder wordt", zegt Harrie Timmerman, coördinator van de voedselbanken in Drenthe. "We waren bang voor een run op de voedselbanken, bang dat we onvoldoende voedsel zouden hebben."



Meer voedsel vanuit supermarkten

De reden dat de voedselbank nu wel voor meer mensen iets kan doen, is duidelijk: "Wij krijgen meer voedsel van de landelijke aanvoer en we hebben goede afspraken gemaakt met de meeste supermarktketens. Die hebben nu opdracht gekregen van hun hoofdkantoren om niet langer voedsel dat tegen de einddatum loopt te dumpen, maar om het aan de voedselbank beschikbaar te stellen."



Voedselveiligheid

Dit was eerder niet het geval, omdat supermarktketens zeker wilden weten dat de veiligheid van het voedsel gewaarborgd was. Omdat vrijwel alle voedselbanken in Nederland nu gecertificeerd zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen, zijn de supermarkten bereidwilliger in hun donaties.