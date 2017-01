'Noord-Nederland is de beste regio voor Tesla'

Enkele Tesla-modellen op de Paris Motor Show (foto: EPA/Ian Langsdon'

ASSEN - Noord-Nederland is voor autofabrikant Tesla de beste regio om zich te vestigen. Dat stelt gedeputeerde Henk Brink.

Gisteren bleek dat de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zich sterk maken om een Tesla-fabriek naar het Noorden te laten komen. De Amerikaanse producent van elektrische auto's heeft interesse om zich in Europa te vestigen.



'Ruimte om te ondernemen'

Waarom het Noorden zo'n geschikte regio is? Brink: "We hebben hier Fokker met z'n composiet en vanuit Coevorden kun je met de trein heel Europa bereiken. Ook over de weg is de ontsluiting naar de rest van Europa fantastisch. Noord-Nederland is een maakregio en er is ruimte om te ondernemen."



Volgens Brink, die al meerdere keren met minister van economische zaken Henk Kamp over het idee sprak, is Noord-Nederland klaar voor de komst van Tesla. Minister Kamp gaat binnenkort naar Amerika voor een gesprek bij de auto fabrikant.



In de etalage

"Hoe reëel de kans dat het bedrijf zich hier gaat vestigen is, weten we niet. Maar als Tesla aangeeft dat het naar Europa wil komen, moet je jezelf in de etalage zetten", aldus de gedeputeerde. "Niet geschoten is altijd mis."



De vier gemeenten en de provincie werken samen aan een plan over hoe ze de autofabrikant het beste kunnen binnenhalen. Volgens Brink kan het plan niet worden gedragen door een gemeente alleen, omdat het bedrijf meer dan duizend hectare groot moet worden. "Dat past niet in één of twee gemeenten."