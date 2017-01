Uitslaande brand in hoekwoning in Assen [update]

Woningbrand in Assen (foto: persbureau Meter) De brandweer uit Assen en Smilde bestreed het vuur (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een hoekwoning aan de Fivelingostraat in Assen heeft korte tijd een uitslaande brand gewoed.

De brand brak even na half één uit in een van de slaapkamers. Een half uur later werd het sein brandmeester gegeven.



Bij de brand raakte drie mensen gewond. Twee daarvan konden door het ambulancepersoneel direct worden behandeld. Eén persoon heeft rook ingeademd en is daarom meegenomen naar het ziekenhuis.