'Historisch en uniek moment MKB Noord'

MKB en VNO-NCW gaan samen, links directeur Lambert Zwiers (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het Midden en Kleinbedrijf Noord (MKB) en werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vormen vanaf nu één vereniging.

Beide verenigingen blijven wel onafhankelijk van elkaar bestaan, omdat ze beide een sterke eigen kern van leden hebben. Dat is besloten tijdens de gezamenlijke algemene ledenvergadering van beide organisaties, die praktisch dezelfde doelen nastreven.



Het Noorden heeft nu als eerste in Nederland één grote ondernemersvereniging. "Een historisch en uniek moment", zegt directeur Lambert Zwiers. "In Nederland is dit nog niet eerder voorgekomen."



Robuuste vereniging

De samenwerking moet ervoor zorgen dat er naar buiten toe een robuuste vereniging is die een vuist kan maken voor haar leden. "Het samengaan tot één vereniging is voor ons een duidelijke stap vooruit", zegt Zwiers. “Hiermee stralen we uit dat we vertrouwen hebben in de toekomst en dat we samen op gaan trekken om aan een beter Noord-Nederland te kunnen bouwen."