Drentse jongerenkeet beste van Nederland

De jongeren van de beste keet van Nederland zijn blij met de uitslag (foto: Marjolein Knol)

FLUITENBERG - De beste keet van Nederland staat in Drenthe. De jongerenkeet ATF in Fluitenberg heeft de zevende editie van 'De beste keet van Nederland' gewonnen. De keet scoorde hoog op vrijwel alle 'keetkeurthema's'.

De wedstrijd is georganiseerd door plattelandsjongeren.nl. De keten werden niet alleen gekeurd op hun uiterlijk en de activiteiten die er plaatsvinden, maar ook op zaken als brandveiligheid, drankbeleid en huisregels.



De jongeren van de keet zijn erg blij met de uitslag. Manon Oosterkamp: "ik heb er drie nachten van gedroomd. Ik kon er vannacht niet van slapen. Kippenvel toen ik vanmorgen het telefoontje kreeg. We zijn zo blij!"



Keet ATF heeft met het winnen van de wedstrijd een optreden van de band Mooi Wark binnengehaald.



De keetbeoordelaar die keet ATF bezocht was erg enthousiast over de keet waar een actieve vriendengroep in de leeftijd van 20 t/m 30 jaar geregeld bij elkaar komt: "Zowel de binnen- als buitenkant van de keet ziet er supermooi uit. Buiten is een terras met een werkende fontein en binnen springt de groen-witte gehalveerde Volkswagen Transporter in het oog. Verder doet de zeer verzorgd uitziende keet Apres-ski-achtig aan."



Jongerenketen komen voornamelijk negatief in het nieuws. Met 'De beste keet van Nederland' wil plattelandsjongeren.nl jongeren faciliteren om hun keet veilig en actief te beheren.