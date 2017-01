Fleur Nagengast vijfde in Centrumcross Surhuisterveen

Nagengast voor de start van de Centrumcross (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder) (Fleur Nagengast uit Beilen foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is vanmiddag vijfde geworden in de Centrumcross van Surhuisterveen. Floor Weerink uit Exloo werd zevende.

De koers werd met overmacht gewonnen door Marianne Vos, gevolgd door haar ploeggenote Yara Kastelijn. Alicia Franck uit België werd derde.



Nagengast kwam al na anderhalve ronde alleen te zitten. De omstandigheden waren zwaar in Friesland met een harde wind, regen en veel modder. Maar dat is juist een kolfje naar de hand van Nagengast die in de laatste ronde nog op wist te schuiven naar de vijfde plaats.



De Drentse kende in het eerste deel van het crossseizoen veel pech. Een hersenschudding na een valpartij hield haar een tijd aan de kant.



Zondag staan Nagengast en Weerink aan de start van het Nederlands kampioenschap in Sint Michielsgestel.