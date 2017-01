Auto botst tegen boom in Emmen

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter) De brandweer haalde de inzittenden uit de auto (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - In Emmen is aan het begin van de middag een auto tegen een boom gebotst. Het is niet bekend of daarbij iemand gewond is geraakt.

Het ongeluk gebeurde aan de Weerdingerhaag in Emmen. De brandweer moest een aantal inzittenden uit de auto halen. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.