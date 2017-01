Hoogevener en collega overmeesteren overvaller

De politie kon de Zwollenaar uiteindelijk inrekenen (foto: Persbureau Meter)

OMMEN/HOOGEVEEN - Een 27-jarige man uit Hoogeveen en zijn collega uit Hardenberg hebben gisternacht een man uit Zwolle aangehouden. De Zwollenaar raakte daarbij gewond.

De 39-jarige Zwollenaar probeerde twee voertuigen te overvallen.



Carjacking

De man uit Hoogeveen reed over de Heinoseweg waar de Zwollenaar zijn aandacht trok. Hij stopte. De Zwollenaar probeerde de bestelwagen van de man uit Hoogeveen te overmeesteren, maar de man reed er snel van door. De Zwollenaar is achter de Hoogevener aangereden. De 27-jarige man heeft, terwijl hij probeerde weg te komen, de politie gebeld, maar ook een collega uit Hardenberg.



Gewond door verzet

De achtervolging ging door tot aan de rotonde vlak bij Ommerkanaal Oost. Daar reed toevallig een klein vrachtautootje langs. De Zwollenaar probeerde nog om de vrachtauto te stelen, maar de Hoogevener, die inmiddels met zijn collega uit Hardenberg was gearriveerd, hebben de Zwollenaar aangehouden. De man uit Zwolle verzette zich en raakte gewond.



Na tien minuten kon de politie de man meenemen. De Zwollenaar ligt op het moment in het ziekenhuis vanwege een hoofdwond.