Noordelijke PvdA-fractievoorzitters hoopvol na Kinderpardon-overleg met Asscher

EMMEN - Een groep noordelijke PvdA-fractievoorzitters, die samen met hun achterban vinden dat er een soepeler Kinderpardon moet komen, sprak vandaag met lijsttrekker Lodewijk Asscher over de zaak.

PvdA'ers willen versoepeling van kinderpardon

