Fietser gewond na aanrijding in Rolde

De fietser kon ter plekke worden behandeld (foto: Persbureau Meter)

ROLDE - Een fietser is vanmiddag gewond geraakt op de Hoofdweg in Rolde na botsing met een auto.

Hoe het ongeluk is gebeurd is niet bekend. De fietser is met lichte verwondingen door het ambulancepersoneel behandeld.



Ze hoefde niet meer naar het ziekenhuis.