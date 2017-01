Johan Derksen blij met kaartverkoop bluesfestival, maar hekelt hotels en B&B's rond Grolloo

Johan Derksen en John Mulder (foto: archief RTV Drenthe)

GROLLOO - De kaartverkoop voor het tweede Holland International Blues Festival in Grolloo gaat hard.

Hoewel het evenement pas over vijf maanden plaatsvindt en er nog geen band bekend gemaakt is, zijn er sinds december al duizenden kaarten verkocht. Het festival is nog niet uitverkocht. "We kunnen twee keer tienduizend mensen kwijt. Groter gaan we niet en willen we niet. We zitten dus over de helft", zegt organisator Johan Derksen.



Line-up

"Wij doen totaal niet geheimzinnig. We hebben geprobeerd de line-up rond te krijgen voordat de kaartverkoop startte, maar wij hopen nu eind januari naar buiten te komen met een line-up. Wij shoppen in het hoogste segment en die artiesten hebben heel veel noten op zang", vertelt Derksen.



De organisatie wil niet dezelfde artiesten naar Grolloo halen. "We willen weer met een heel nieuw programma komen. We konden de Tedeschi Trucks Band, de band die de show gestolen heeft vorig jaar, weer terugkrijgen, maar dat vonden we een beetje goedkoop."



Geld

"Geld is ons probleem niet, hoe arrogant dat ook klinkt. Dat is eigenlijk het kleinste probleem wat we hebben. We zijn heel intensief met Van Morrison bezig geweest, maar die wil dan weer niet op een festival spelen. Die vindt een festival een beetje ordinair voor hem. We zijn ook bezig geweest met The Rolling Stones, maar dat gaat om extreme bedragen. Voor een klein festival een band als The Stones is extreem. Dat is onverantwoord met geld smijten."



Negatief

Ondanks veel loftuitingen heeft Derksen ook negatieve geluiden ontvangen. De 67-jarige organisator vindt het ongehoord dat hotels en bed and breakfasts in de omgeving van Grolloo hun prijzen tijdens het festival zouden verdubbelen. "We hebben links en rechts wat klachten gekregen dat hotels en bed and breakfasts in de omgeving van Grolloo plotseling de prijs drie keer zo hoog maken. Daar ben ik van geschrokken."



Onsympathiek

"Ik ben zelf een halve Drent en ik dacht: dat doen ze niet in Drenthe. Vroeger ging ik naar het WK voetbal en moest je ergens in het verre buitenland plotseling drie keer de hotelprijs betalen van normaal tijdens zo'n evenement. Dan werd je gewoon opgelicht."



"In Drenthe zitten ze tijdens het festival helemaal bomvol, uitverkocht, maar om dan plotseling drie keer de prijs te verdubbelen, vind ik ongehoord hoor. Ik vind dat eerlijk gezegd niet bij het gemoedelijke Drenthe passen. Ik vind het erg onsympathiek", vertelt Derksen.



De tweede editie van het festival in Grolloo is op 9 en 10 juni.