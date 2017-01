Meppeler ontvangt Gouden Mijter voor hulp bij sinterklaasfeest

Henk van Looy (l.) krijgt de Gouden Mijter van Erik Voors (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Henk van Looy uit Meppel heeft de onderscheiding De Gouden Mijter in ontvangst genomen.

De prijs werd uitgereikt door De Vrienden van Sinterklaas. Een landelijke stichting die als doel heeft om de cultuur rond het sinterklaasfeest te behouden.



De Meppeler is door De Vrienden van Sinterklaas geprezen voor zijn diensten tijdens de sinterklaasfeesten in Meppel. Van Looy die De Gouden Mijter ontving uit handen van Erik Voors, is al vele jaren de vaste hulp van Sinterklaas in Meppel.



Voorgaande jaren werden twee onderscheidingen uitgereikt aan Evert Groenensteijn uit Damwoude en kapper en grimeur Luck Heuckeroth uit Meppel.