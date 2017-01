‘Verkrachter vluchtte voor bedreiging Satudarah’

ASSEN - De 63-jarige veroordeelde verkrachter Herbert R. is naar Duitsland gevlucht, omdat hij werd bedreigd door Satudarah-leden. Dat vertelde zijn advocaat woensdag in de rechtbank in Assen.

De man, die is veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor het verkrachten van een 14-jarig meisje uit 2e Exloërmond in 2007, verdween eind juli spoorloos uit een instelling voor begeleid wonen in Enschede.R. was daar geplaatst nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten. De laatste 3,5 jaar moest hij in de instelling in Enschede verblijven en libidoremmende medicijnen slikken. Dat was een voorwaarde toen hij vrijkwam uit de gevangenis.Omdat hij zich daar niet aan heeft gehouden, wil het Openbaar Ministerie (OM) nu dat R. opnieuw achter de tralies verdwijnt om ook de laatste 3,5 jaar van zijn celstraf gaat uitzitten.Na zijn verdwijning vond het OM de van oorsprong Duitse man met hulp van de Duitse politie. Hij bleek meteen een nieuw adres in Duitsland te hebben gevonden. R. woont nu in een stadje in de buurt van Bonn.Zijn advocaat Ingrid Weijers vertelde de rechtbank dat ze hem heeft gesproken. “Hij zegt dat hij is vertrokken uit de instelling omdat hij in Nederland werd bedreigd door mensen van Satudarah”, aldus Weijers. Dit zou te maken hebben met de verkrachting in 2007.Het OM heeft na de ontdekking van zijn verblijfplaats geprobeerd de man in Duitsland op te laten pakken en naar Nederland te laten komen, maar dat weigerde de Duitse justitie, omdat Duitsland geen onderdanen uitlevert voor het uitzitten van een restant van een straf.Het OM wil nu dat Herbert R., als de rechtbank het oplegt, de 3,5 jaar die hij nog moet uitzitten in een Duitse cel wordt gezet.Zijn advocate vroeg de rechtbank het erbij te laten, ook omdat haar cliënt als gevolg van meerdere kleine hersenbloedingen weinig meer kan. “Wat schieten we ermee op als hij in Duitsland in een hok gaat zitten? Het is een oude zieke man. Het enige wat hij nog doet is boodschappen doen. Daarna is hij uitgeput.”Volgens Weijers zal haar cliënt het al helemaal niet in zijn hoofd halen nog weer naar Nederland te komen.De rechtbank doet op 18 januari uitspraak.