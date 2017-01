Meerdere auto's betrokken bij ongeval in Ruinerwold

Twee auto's zijn frontaal gebotst (foto: Persbureau Meter)

RUINERWOLD - Meerdere auto's zijn aan het einde van de middag betrokken bij een ongeval in Ruinerwold.

De traumahelicopter is ook aanwezig.



Twee auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Een derde auto raakte ook bij het ongeval betrokken. Het is niet bekend of er ook gewonden bij het ongeluk zijn gevallen. Ook is niet bekend hoe het ongeval is gebeurd.



De hulpdiensten zijn bezig hulp te verlenen.