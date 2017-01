Granaat onschadelijk gemaakt in Havelte

Archieffoto van een handgranaat (foto: Pixabay)

HAVELTE - Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben vanmiddag in Havelte een handgranaat onschadelijk gemaakt.

Het explosief, een zogenaamde Mills handgranaat, is in de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk door de Canadezen in Havelte achtergelaten.



Schaapherder Jelle Kootstra, die in zijn vrije tijd graag op pad gaat met zijn metaaldetector, trof de granaat dinsdag aan in een weiland aan de Konijnenbergweg tussen Havelte en Uffelte.



Omdat het vervoeren van het explosief teveel risico’s zou opleveren, heeft de EOD de granaat in Havelte laten ontploffen.