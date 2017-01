Anne Frank Boom geplant in Assen

Vrijwilligers van het Arboretum (foto: Arboretum Assen) Witte Paardenkastanje werd in 2011 opgekweekt (foto: Arboretum Assen)

ASSEN - Herman Westra van Holthe, initiatiefnemer van het Arboretum Assen, heeft vanmiddag een Anne Frank Boom geplant.

Deze boom, een Witte Paardenkastanje, stamt af van een boom uit de tuin bij het Achterhuis in Amsterdam. Deze boom is, ondanks vele reddingspogingen, op 23 augustus 2010 omgewaaid.



Anne Frank was bijzonder gehecht aan deze boom en beschreef de pracht van de boom in haar wereldberoemde dagboek “Het Achterhuis”. Met toestemming van de Anne Frank Stichting is een zaailing geplant in het Arboretum, een park met een bomenverzameling in Assen.



De definitieve plaats van de herdenkingsboom in het Arboretum is op een perceel ten oosten van de boerderij aan de Pitteloseweg 1 in Zijerveen.