Vuurwerkslachtoffer Meppel aan zijn verwondingen overleden

Vuurwerkslachtoffer overleden (foto: persbureau Meter)

MEPPEL - De man die op Oudejaarsnacht in Meppel gewond raakte nadat vuurwerk in de buurt van zijn gezicht ontplofte is overleden.





De 54-jarige Meppeler raakte volgens getuigen zwaargewond aan zijn gezicht. Ook liep hij een schedelbasisfractuur en een hersenbeschadiging op.



Burgemeester Richard Korteland betuigde



De man heeft de laatste dagen in het ziekenhuis in Groningen gevochten voor zijn leven.



