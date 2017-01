Burgemeester Jan Seton: Windmolengebied ingaan met begrip

BORGER - Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn heeft in zijn nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot verbinding.

Seton vroeg minister Henk Kamp om alsnog de dialoog te zoeken met bewoners van het windmolengebied. Ook prees hij de oplossingsgerichtheid van zijn inwoners.De motie die de Tweede Kamer in december aannam over een periode van bezinning in de winddiscussie in de veenkoloniën, is volgens burgemeester Seton goed nieuws. “De nu ontstane situatie is voor niemand goed, maar dit geeft de minister een uitgelezen kans om alsnog de verbinding te zoeken en het jaar hoopvol te beginnen."Seton kan zich naar eigen zeggen vinden in de emoties van de bewoners. "Men voelt zich op allerlei manieren gekleineerd, bij voorbaat verdacht gemaakt, buitenspel gezet, niet serieus genomen. Dat is wat er het hardst in hakt, dat je niet voor vol wordt aangezien. En ik kan me dat goed voorstellen, want juist van de overheid verwacht je dat ze zich iets aantrekt van inwoners, juist als die het niet eens zijn met landelijk beleid."De burgemeester roept in zijn toespraak op tot verbinding. "Wordt het niet eens tijd de mensen serieus te nemen?! Niet het gebied ingaan met plichtmatige en zwaar beveiligde procedures, maar met begrip. Niet verwijzen naar een rijksregeling en draagvlak in Den Haag, maar werken aan draagvlak en dialoog met de mensen hier.”Seton ging eind december tijdens een drietal luistersessies zelf in gesprek met inwoners van het gebied, om met eigen oren hun zorgen en bezwaren aan te horen.Seton prijst de initiatieven waar inwoners zelf mee komen. “Schitterend om te zien dat alleen al die motie weer zoveel activiteiten op het gebied van alternatieve duurzame energie heeft teweeggebracht. Sowieso vind ik dat fascinerend om te zien, dat als er een probleem is, dat we niet bij de pakken neerzitten, maar de schouders eronder zetten om het probleem op te lossen of er anders het beste van te maken", zegt de burgemeester.