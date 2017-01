Burgemeester Meppel noemt dodelijk vuurwerkongeluk 'tragisch'

MEPPEL - Burgemeester Richard Korteland van Meppel heeft vanavond zijn steun betuigd aan de familie van het 54-jarige vuurwerkslachtoffer uit zijn stad.

"Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden, de familie en de vrienden van het slachtoffer van dit noodlottig ongeval. En bij de mensen in de straat die getuige waren van het gebeuren. Het is een verschrikkelijk ongeluk. Tragisch", zegt Korteland.Kort na het ongeluk was de burgemeester toevallig aanwezig, omdat hij zijn ronde liep met de hulpdiensten. "Het overlijden maakt des te meer indruk op mij omdat ik in de nacht van oud op nieuw kort na het ongeluk in de Rozenstraat aanwezig was. De impact van het ongeval werd nergens meer duidelijk dan daar in de wijk Ezinge. Het is een buurt waar iedereen elkaar kent.""Ik wens alle betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van een naaste, een buurman, een vriend of een bekende", vertelt Korteland.