Noord-Nederland niet enige optie voor Tesla-fabriek

ASSEN - Drenthe, Friesland en Groningen willen dolgraag de Tesla-fabriek naar het noorden halen. Zoveel is duidelijk.

Er zijn echter meer kapers op de kust meldt RTV Noord.Niet alleen hier in het Noorden zijn de provincies bezig om de gigantische autofabriek in te lijven. Ook in andere delen van Nederland doen ze pogingen om de Amerikaanse producent van elektrische auto's te overtuigen.Nadat Tesla-voorman Elon Musk vorig jaar aankondigde een 'gigafabriek' te openen in Europa, dingen veel landen inmiddels mee om de fabriek uit Amerika binnen te slepen. Het is dus nog lang geen gestreden strijd. Zelfs in Nederland zijn er veel gebieden die potentiële kanshebbers zijn voor de Tesla-fabriek.Alleen in de buurt van onze regio zijn al een aantal gebieden die evenzoveel kans maken. Zo heeft minister Henk Kamp zijn voorkeur al uitgesproken voor Noord-Brabant. Tesla heeft namelijk al een fabriek in Tilburg en ook de elektronica van Philips is een gevaar voor het Noorden als het om de Tesla-fabriek gaat.Nijmegen en Arnhem hebben een chip-fabrikant waarmee ze Tesla proberen binnen te slepen. Rotterdam profileert zich de laatste tijd ontzettend op het gebied van groene energie en wil een fabriek met windenergie, plus daarbij de tweede haven van de wereld. Borne heeft autofabriek VDL Nedcar en vlak over de grens in Duitsland (Emsland) profileren ze zich met ruimte, een haven en een goede spoorverbinding.Drenthe, Friesland en Groningen zijn dus niet de enige opties. Sterker nog: in heel Europa zijn steden en gebieden die de Tesla-fabriek willen inlijven.