Ondernemers en bestuurders moeten Noordkracht tonen

GRONINGEN - Ondernemers en bestuurders in het Noorden moeten aankomend jaar meer samenwerken. Dat was de boodschap van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het Noordelijke bedrijfsleven in Martiniplaza in Groningen.

Organisator Sieger Dijkstra vindt dat er voor het Noorden nog veel te winnen valt. “Iedereen heeft connecties in Den Haag, Brussel en op andere plekken en soms hoor je iets dat misschien niet voor Drenthe of Groningen belangrijk is, maar wel voor Friesland. Dan moeten we daar iets mee doen. We moeten elkaar helpen”, aldus Sieger.



Dijkstra introduceerde de term Noordkracht en koppelde daar gelijk een prijs aan. Oud-minister Harrie Langman won de prijs voor ‘meest Noordkrachtige persoon van 2016’ postuum. Langman was begin jaren zeventig minister van Economische Zaken, maar is vooral bekend van het Langman-akkoord; een steunprogramma voor de economie van het Noorden. Hij overleed vorig jaar op 85-jarige leeftijd. De prijs werd uitgereikt aan zijn zoon.



Drentse ondernemers onderschrijven het nut van samenwerking in het Noorden. “Er valt nog veel te winnen voor het Noorden”, zegt Marcel de Groot uit Emmen. Hij won dit jaar met zijn installatiebedrijf De Groot de ondernemersprijs van Drenthe. “Vooral als de politiek elkaar weer te vinden, want de ene partij wil iets in Drenthe en de andere partij in Groningen. Dat schiet niet op”, aldus De Groot.

