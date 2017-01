Nieuwe startdatum voor Slag om Norg

WIELRENNEN - De zesde editie van de Slag om Norg wordt dit jaar verreden op 2 juli, dit heeft de organisatie bekendgemaakt. De wielerwedstrijd zou eigenlijk in augustus plaatsvinden, maar dit is veranderd.

Johan Wekema van de organisatie: "We hadden als datum 13 augustus in ons hoofd, maar omdat er op dat moment al veel wielerwedstrijden worden gereden, zijn we op zoek gegaan naar een andere datum. Dit is nu 2 juli geworden."Bang voor concurrentie van de Tour de France, die op 1 juli start, is de organisatie niet. "We zien juist kansen. We hopen dat de subtoppers die niet aan de Tour meedoen bij ons komen rijden."De organisatie heeft nog geen ploegen of namen kunnen strikken voor de wielerronde. De koers is dit jaar gepromoveerd tot een 1.1-koers. Johan Wekema: "Dit betekent dat alleen renners met een proflicentie mee mogen doen".Naast de status is ook de starttijd aangepast. "We beginnen nu om drie uur en finishen om acht uur." De organisatie is nog op zoek naar een startlocatie.De Slag om Norg is een bijzondere wielerwedstrijd, het parcours gaat gedeeltelijk over onverharde wegen.