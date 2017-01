'Overnachten niet duurder tijdens bluesfestival'

GROLLOO - Ondernemer Roel-Poppe Lubbers verwerpt de kritiek van Johan Derksen dat bed and breakfasts en hotels hun prijzen verhogen tijdens het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Organisator Johan Derksen zegt daarover negatieve geluiden te hebben ontvangen . Prijzen zouden zelfs worden verdubbeld."Dat is bij mij in ieder geval niet zo", zegt Lubbers. Hij is eigenaar van groepsaccommodatie de Boerhaarshoeve in Grolloo. "Ik heb ook geen geluiden gehoord dat andere ondernemers dat wel doen."En zelfs als ondernemers het wel zouden doen, heeft Lubbers daar best begrip voor. "Ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen: ik verhoog de prijs iets. Dat is bij grote evenementen wel vaker zo." Maar de ondernemer voegt daar nog wel aan toe: "We moeten wel gastvrij en gemoedelijk blijven."Lubbers tuigde vorig jaar een festivalcamping op , op zijn terrein. Hij ontving er zo'n 650 gasten. In de kamers van de groepsaccomodatie zaten tachtig mensen. De kamers zijn nu al volgeboekt voor de komende editie van het Blues Festival op 9 en 10 juni.Een belronde langs verschillende bed and breakfasts in en rond Grolloo levert hetzelfde verhaal op: niemand zegt zijn prijzen te hebben verhoogd. "U mag mijn nota's wel komen checken hoor", was een van de reacties.