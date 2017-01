'Luchtdrukvibrator is de trend van 2017'

ANNEN - In de eerste week van het nieuwe jaar blikken we met verschillende mensen terug op 2016 en kijken we vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met Eric Idema uit Annen. Hij heeft een erotische groothandel en zijn bedrijf is een van de snelst groeiende in het buitenland.

Het afgelopen jaar was een succes voor Idema's bedrijf. "In 2016 hebben we meer dan 365.000 pakketjes verstuurd." In verreweg de meeste gevallen gaat het om vibrators. Die verstuurde het bedrijf meer dan 200.000 keer. Idema is niet alleen een groothandel, maar verkoopt ook producten rechtstreeks aan de consument.Een van de belangrijkste vragen is dan misschien wel: wat is dit jaar dé trend op het gebied van seksspeeltjes? Idema hoeft niet lang na te denken over het antwoord. "Op dit moment heb je de Womanizer. Dat is een luchtdrukvibrator. Die zijn enorm populair op dit moment", aldus Annen.Een verklaring voor het succes van zijn bedrijf heeft hij wel. "We zijn tien jaar geleden gestart. Toen zijn we direct begonnen met online verkoop en daar hebben we ook de juiste mensen bij gezocht. De toen al gevestigde namen zijn blijven hangen in het catalogustijdperk en moesten nog een omschakeling maken naar online."De ondernemer uit Annen heeft grote ambities voor dit jaar. "Dit jaar willen we 600.000 pakketten versturen. We gaan voor een verdubbeling." Intussen is het bedrijf ook bezig de Chinese markt te veroveren en er zijn plannen om in Frankrijk aan de slag te gaan. In september verhuisde Idema's bedrijf nog naar een groter pand in Veendam.