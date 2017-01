Ondernemers willen Meppeler Toren het hele jaar verlichten

MEPPEL - De Meppeler Toren het hele jaar in het licht. Dat willen ondernemers Dimitri Nashid Khali en Jan Kroezen. Ze zijn nu op zoek naar financiële steun voor hun plan.

Bij wijze van proef zetten de twee ondernemers twee dagen voor Kerst elf led-lichten op de toren. Dimitri Nashid Khali: "We kregen veel reacties via Facebook op de verlichting. Het is zonde voor de uitstraling van Meppel om de toren in het donker te laten staan."De kosten van de proef heeft Khali samen met Kroezen op zich genomen. Voor het definitief verlichten van de Meppeler toren gaan ze nu op zoek naar financiële steun. "We gaan in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een concreet plan is er nog niet."