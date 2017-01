Noordshow kent rustige start vanwege vogelgriep

ASSEN - De Noordshow begint vandaag in de TT Hall in Assen.

Vanwege de vogelgriep zijn er dit jaar veel minder dieren op de kleindierententoonstelling. "We hebben nu ongeveer veertig procent van het normale aantal dieren", vertelt Eric Doorn van de organisatie.Watervogels en hoenders zijn dit jaar niet welkom. Wel zijn er duiven, konijnen en cavia's. De organisatie staat uitgebreid stil bij de vogelgriep tijdens een seminar komende zaterdag."Deskundigen en fokkers praten dan over het thema vogelgriep en over hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Ik schat in dat we toch richting het enten van dieren gaan. Maar ik neem aan dat we daar zaterdag meer informatie over krijgen", vertelt Doorn.Veel reuring is er vandaag nog niet in de TT Hall. Normaal gesproken hoor je het luide gekakel en gefluit van de aanwezige vogels. Maar dit jaar is dat anders. "Het is ontzettend rustig. Dat is aan de ene kant heel erg jammer. We hadden graag alle dieren hier gehad. We hopen toch veel mensen te trekken, want we denken dat we een aantrekkelijke show hebben", aldus Doorn.De Noordshow is vandaag van 14.00 tot 18.00 uur te bezoeken en morgen van 09.00 tot 22.00 uur. Zaterdag is de laatste dag van het evenement. Bezoekers kunnen dan tussen 09.00 en 16.00 uur in de TT Hall terecht.