Stelling: Vuurwerk moet verboden worden

ASSEN - Het Vuurwerkmanifest, waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, is rond de jaarwisseling door veel mensen ondertekend.

In de laatste week van 2016 hadden 900 organisaties en 31.000 particulieren hun steun betuigd. In de eerste week van dit jaar is dat gestegen tot 1.200 organisaties en 43.800 particulieren.De opstellers van het manifest wijzen op de grote schade die vuurwerk elk jaar aanricht, variërend van verwondingen aan ogen en handen tot materiële schade aan gebouwen die in de vele miljoenen loopt.Ze pleiten voor alleen nog professionele vuurwerkshows en in 2020 willen ze een verbod op consumentenvuurwerk.Wat vindt u? Wilt u ook een verbod op consumentenvuurwerk en zijn er wat u betreft in de toekomst alleen nog professionele vuurwerkshows? Of blijft u liever zelf vuurwerk afsteken.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u vaker een schouderklopje wilt. Een grote meerderheid van 77 procent wil graag wat vaker een compliment krijgen. In totaal brachten 670 mensen een stem uit.