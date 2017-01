IJskoorts in Drenthe: gaat die eerste marathon op natuurijs er komen?

VEENOORD - De ijsmeesters van de ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn in conclaaf. Wordt de baan gereed gemaakt om een ijsvloer te leggen of niet?

Voor vannacht wordt flinke vorst verwacht. De temperaturen kunnen wel eens dalen tot min tien graden. En dat kan genoeg zijn om een ijsvloer neer te leggen voor een NK marathon op natuurijs."We zijn nu aan het overleggen of we nog een rondje met de wals over de baan gaan of dat we meteen een laagje water kunnen leggen", vertelt voorzitter Margriet Sieben.De ijsvereniging strijdt al jaren samen met Haaksbergen en Noordlaren om de eerste marathon op natuurijs. De afgelopen jaren is dat niet gelukt omdat de baan de verkeerde ondergrond heeft. Op de baan liggen sintels, terwijl de andere twee verenigingen een betonnen ondergrond hebben. Daardoor gaat ijs maken daar makkelijker.Jan Geert Veldman van de ijsvereniging in Noordlaren laat weten voorlopig niet aan de slag te gaan met een ijsvloer. "Dan moeten de weersvoorspellingen eerst wat beter worden."