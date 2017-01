Auto vliegt in brand op A32 bij Meppel

MEPPEL - Op de A32 bij Meppel is vanmorgen een auto in brand gevlogen.

De brandweer heeft het vuur geblust. Rijkswaterstaat werd opgeroepen om een deel van de weg af te sluiten. Voor zover bekend heeft de brand niet tot vertragingen geleid op de A32.Hoe het met de bestuurder van de auto is, kan de politie nog niet zeggen. Ook is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.