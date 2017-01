Gestolen gereedschap gevonden in Assen

Politie is op zoek naar de eigenaar van deze spullen (foto: Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van meerdere boormachines en ander gereedschap.

De spullen werden vandaag gevonden in de omgeving van de Maasstraat in Assen. Volgens de politie is het gereedschap waarschijnlijk gestolen.



De eigenaar van de spullen kan zich melden bij de politie.