Muzieklijst+informatie Harry's Blues 8 januari 2017

Michael McDermott is een man die over het leven zingt. En wanneer dat herinneringen oproept aan Dylan en Springsteen ben je niet de minste. Jarenlang speelde hij in clubs en koffiehuizen in Chicago. Dreigde aan lager wal te raken, ondanks dat hij prachtige muziek maakte. Maar in 2011 kwam de ommekeer in zijn leven toen hij op tour in Italie zangeres Heather Horton ontmoette. Die relatie gaf heb de kracht zijn leven weer op de rails te brengen. Willow Springs is het tiende album is zijn 25-jarige carrière.