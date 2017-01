Schaapherder: houd je hond bij je

Schaapskudde (foto: Jeroen Willems)

HAVELTE - In de eerste vier dagen van dit jaar was het al drie keer raak. Honden die de kudde schapen opjagen of soms de schapen bijten. Reden voor schaapherders om aan de bel te trekken.

Jelle Kootstra. schaapherder van de Holtinger Schaapskudde: "De meeste mensen houden er wel rekening mee, maar het aantal incidenten met honden neemt toe, met alle gevolgen van dien."



Bijtincidenten

Meestal jagen de honden de dieren op. Maar soms grijpt een hond een schaap. "We lopen met vierhonderd schapen in het gebied. Als er een loslopende hond langskomt, zijn ze hier een paar dagen onrustig van", aldus Kootstra.



Maatregelen

Hondenbezitters mogen op vier velden de honden wel loslaten. Dit mag niet op het Holtingerveld, alleen hebben baasjes dat vaak te laat door, volgens Kootstra.



Met grondeigenaren wordt nu overlegd of er maatregelen genomen kunnen worden.